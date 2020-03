Gianmarco Onestini flirt con Elettra Lamborghini? Il gossip esplode in Spagna per colpa di Ivana Icardi (VIDEO)

Ivana Icardi a Supervivientes (versione iberica della nostra Isola dei Famosi) continua imperterrita a parlare di Gianmarco Onestini che ha conosciuto durante l’edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

La scorsa settimana, infatti, prima di fare l’amore sotto le stelle (e le telecamere) con Hugo Sierra, la Icardi aveva confessato alla sua compagna naufraga Fani Carbajo di avere uno scoop su Gianmarco Onestini che le sarebbe stato detto da un amico.

Secondo il racconto della cognata di Wanda Nara, Gianmarco Onestini avrebbe usato “donne famose” per cercare di arrivare alla “fama” in Italia. Fra cui anche Elettra Lamborghini, che avrebbe – sempre secondo il racconto della Icardi – corteggiato a lungo pur di ottenere la fama ambita.

Contattata al telefono dalla trasmissione televisiva La Habitación Del Pánico, Elettra Lamborghini ha smentito Ivana Icardi sostenendo di non aver mai sentito privatamente Gianmarco Onestini e di averlo conosciuto – tramite amici in comune – in discoteca a Bologna.

“Se qualche volta Gianmarco si è messo in contatto con me? No, no, mai. L’ho conosciuto circa due anni fa a Bologna. Io e lui stavamo nella stessa discoteca e me lo hanno presentato, ma non ho mai parlato con lui. Non lo conosco, la verità è che non lo conosco. Non ho relazioni con lui”.