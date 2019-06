Flirt fra Gianmarco Onestini e Erica Piamonte che si baciano – Luca e Ivana commentano (VIDEO)

Gianmarco Onestini e Erica Piamonte si sono fidanzati (o quasi) dato che il confine fra il “ci stiamo frequentando” ed il “siamo fidanzati” è molto labile.

I due nella giornata di ieri sono stati inseparabili ed hanno passato una giornata insieme a Cesenatico.

Erica con la C, durante una diretta su Instagram, ha risposto a qualche domanda dei fan omettendo tutte quelle su Gianmarco specificando “di Gianmarco ve ne parlerò in un’altra diretta, è un discorso lungo, ora è di là a farsi la doccia, siamo stati tutto il giorno insieme oggi“.

La toscana ha poi confessato di essere rimasta molto delusa da Martina Nasoni (che l’ha nominata a sua insaputa) e da Gaetano Arena (con cui ha chiuso tutti i rapporti).

“Ci sono persone che ho rivalutato fuori la casa, sia in positivo che in negativo, fra quelle in negativo Martina. Non abbiamo chiarito, sono troppo delusa. Quando eravamo io, Valentina e Francesca ha nominato me e non me l’ha detto, vi rendete conto? Con Gaetano invece non abbiamo chiuso niente perché non c’è stato mai niente, solo un bacio. Non lo sento più, ha fatto delle cose che non mi sono piaciute. Fra le persone rivalutate in positivo invece Gianmarco!”.