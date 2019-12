Gianmarco Onestini pubblica una sua foto ritoccata (male) e fa una figuraccia

Continua l’avventura spagnola di Gianmarco Onestini. Il fratellino di Luca è uscito dal Gran Hermano Vip, ma è rientrato qualche giorno fa per confrontarsi con Adara, che però gli ha rifilato un mezzo palo ed ha finito per limonare con il suo compagno Hugo.

L’ex gieffino però si è consolato con le serate nei locali spagnoli, anche se durante quella in una discoteca di Valencia è successo qualcosa di strano. Sembra che la troupe di Mistero stia già indagando, perché un’inspiegabile invasione di cloni si è abbattuta sul locale in cui era ospite baby Onestini.



Gianmarco ha pubblicato la foto di una sua serata ed ha ringraziato i presenti: “Ho fatto due eventi incredibili. Grazie Valencia per tutto l’affetto che mi avete dimostrato“.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che i fan del Gran Hermano si sono accorti che lo scatto incriminato è stato maldestramente modificato. Guardando bene la foto infatti si vede che molte persone sono state incollate per far credere forse che ci sia stato un bagno di folla che manco nelle piazze delle Sardine. A svelare il ritocchino con Photoshop è stato il noto portale spagnolo Formula Tv.

Per scoprire la verità sull’affluenza all’evento di Gianmarco bisognerebbe chiedere ai presenti…



El cutre montaje fotográfico de Gianmarco Onestini en su bolo de Valencia. El exconcursante de ‘GH VIP 7’ subió una foto retocada en la que multiplicó a la gente presente en uno de sus bolos para dar la sensación de aforo completo.https://t.co/ZRJHxwMKJc pic.twitter.com/OnENAhgDUS — Teleaudiencias (@teleaudiencias) December 9, 2019

AY EL PHOTOSHOP JAJAJAJAJA PARA QUIEN DUDE DE SI SE TRATA O NO DE UN BULO. GIANMARCO ANTES DE USAR PHOTOSHOP APRENDE A USARLO BIEN AL MENOS, Y QUE NO SE NOTE. #MeGustaGHVIP10D pic.twitter.com/pWYQlTESam — 💜💫 Kiko y Sofía 💫💜 |✈️🇺🇾| (@kikosofiacf) December 10, 2019