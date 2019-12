Gianmarco Onestini torna al GF Vip spagnolo e scatta il dramma trash

Dopo tre mesi di enorme successo il Grande Fratello Vip spagnolo si avvia verso la fine. Nelle scorse puntate Gianmarco Onestini si è avvicinato molto ad Adara Molinero (madre di un figlio avuto dal suo compagno Hugo Sierra). I due hanno avuto un flirt e delle immagini di Gianmarco “molto felice” (che potete vedere qui) hanno fatto arrabbiare Hugo.

Una volta fuori dalla casa, Gianmarco ha ammesso di amare la modella spagnola. Per questo motivo gli autori hanno ben pensato di farlo tornare in casa per un confronto durante la semifinale. Il fratello di Luca però non sapeva che insieme a lui sarebbe entrato anche il compagno di Adara e purtroppo la ragazza ha scelto di incontrare prima Hugo.

I due si sono abbracciati e lui ha speso delle belle parole per la sua fidanzata: “Ti ho sempre difesa. Stai tranquilla, continua la gara, hai fatto cose che non si possono fare, ma sei stata la protagonista di questa gara. Non sono arrabbiato, sono solo ferito e deluso. Non posso dirti di aver smesso di amarti”.

Prima di congedarsi Hugo e Adara hanno limonato, mentre Gianmarco Onestini guardava la scena sconvolto dallo studio.

Esto ya es historia de la TV, Hugo y Adara se besan y Gianmarco "se derrumba"

Poi è arrivato il turno dell’italiano, che ha fatto una bella dichiarazione alla sua amata: “La notte non posso dormire perché ricordo le notti che passavamo insieme e il tempo che condividevamo insieme. Non è facile per me, io fuori ti appoggio, continuo ad appoggiarti – le ha detto – . Ti ho sempre aspettato, ho sempre pensato a te, mi sono mancate le nostre risate, i tuoi scherzi che mi facevano infuriare. Tutti i nostri momenti”.

Adara però l’ha gelato dicendo che non sa cosa prova e che ha bisogno di uscire dal GF Vip e parlare meglio con entrambi. Anche se direi che il limone con Hugo la dice lunga.

¡Adara vuelve a ver a Gianmarco!



Intanto la madre di Adara in studio ha supportato Gianmarco Onestini.

Qué reina la madre de Adara apoyando a Gianmarco y explotando en directo con Hugo después de ver como le ha comido el coco a su hija.

Auguriamoci che il nostro GF Vip ci regali anche solo il 50% del trash di quello spagnolo.



