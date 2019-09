Gianmarco Onestini sbarca come concorrente al Gran Hermano Vip in Spagna (VIDEO)

La Spagna c’ha preso gusto e dopo Elettra Lamborghini, Marco Ferri, Paola Caruso e Fabio Colloricchio ha attinto a piene mani anche dall’ultima edizione del Grande Fratello nostrano, quella condotta da Barbara d’Urso, arruolando per la nuova edizione del Gran Hermano Vip il bel Gianmarco Onestini.

Il piccolo di casa Onestini non è famoso nel nostro paese quindi figuriamoci in Spagna (dove è stato spacciato per “modello italiano”), ma dopo il ‘no’ di Paola Caruso gli autori spagnoli hanno optato per Gianmarco, con tanto di Luca presenza fissa in studio.

Spero che Gianmarco sfrutti al meglio questa nuova opportunità televisiva, dato che in Italia la sua partecipazione al Grande Fratello è stata decisamente sottotono.

Noemí: “No entiendo por qué a él no le habéis hecho pasar por el túnel” #GHVIPEstreno pic.twitter.com/tBrqjFTCs3 — Gran Hermano (@ghoficial) September 11, 2019

Gran Hermano Vip 7, il cast completo

Adara Molinero (ex concorrente del Gran Hermano)

Alba Carrillo (figlia di, ex concorrente di Supervivientes)

Anabel Pantoja (nipote di)

Antonio David Flores (ex marito di)

Diego Arroba (rapper)

Dinio García (attore a luci rosse)

Estela Grande (moglie di)

Gianmarco Onestini (modello)

Hugo Castejón (cantante)

Kiko Jiménez (ex tronista di Uomini e Donne)

Maestro Joao (sensitivo)

Mila Ximénez (giornalista)

Noemí Salazar (ex concorrente di reality)

Nuria Martínez (fidanzata di)