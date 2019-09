Gianmarco Onestini al Grande Fratello Vip spagnolo fa una rivelazione assurda sul GF 16

Gianmarco Onestini è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip spagnolo e ieri pare abbia fatto una confessione bislacca sul suo percorso al GF 16. Sembra che l’ex gieffino abbia detto di aver provato un vero interesse per Ivana Icardi, ma di aver deciso di rifilarle un bel palo in diretta a causa di un sogno. Onestini pare abbia sognato un cavallo con la faccia suo fratello Luca (?!?!?!?), che lo metteva in guardia dalla bella bionda.

A rivelate questa trashata è stata Deianira.

“Un’altra verità l’abbiamo saputa da Gianmarco Onestini che si trova al GF spagnolo. Questa cosa spopola su Twitter. Lui ha confessato che realmente si era innamorato di Ivana, ma che poi di notte aveva fatto un sogno. Aveva sognato un cavallo con la faccia del fratello Luca che gli diceva di non stare con Ivana. Questo cavallo diceva che quello che lei aveva fatto al fidanzato poi avrebbe potuto farlo a lui. Lui in effetti confessa che Ivana gli piaceva molto. Quindi questa qui si è beccata un due di picche, ma in realtà non sarebbe stato un palo.

Ma come mai tu Gianmarco Onestini queste perle di trash di tuo fratello con la capa di cavallo non ce le hai regalate al nostro GF?”

A questo punto mi auguro che gli autori del Grande Fratello Vip spagnolo sbattano in casa Ivana.