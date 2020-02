Gianmarco Onestini in Spagna vince lo spin off del Gran Hermano Vip

E’ Gianmarco Onestini il vincitore della prima edizione de El Tiempo Del Descuento, spin off del Gran Hermano Vip, che ha visto gli ex gieffini rivivere nella stessa casa del Grande Fratello per un ulteriore mese.

Un reality show nato sul successo del GH Vip che si basa sulla “risoluzione dei problemi interpersonali” nati proprio nella casa più spiata di Spagna.

Gianmarco, entrato al El Tiempo Del Descuento per risolvere i suoi problemi con Adara, è stato eletto vincitore a fuor di popolo dopo 35 giorni di reclusione. L’italiano ha vinto su Kiko Jimenez, tronista e calciatore che nel 2017 ha partecipato a Supervivientes insieme a Paola Caruso.

Gianmarco al Grande Fratello di Barbara d’Urso è stato completamente anonimo, in Spagna invece ha tenuto su due reality show.

Pazzesco.