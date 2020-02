Gianmarco Onestini scoppia a piangere in un nuovo reality spagnolo e la scena è troppo trash per essere vera

Dopo il Gran Hermano Vip, Gianmarco Onestini è tornato nella casa per partecipare al nuovo reality spagnolo El Tiempo del Descuento. In questo “nuovo” show il fratello di Luca ha ritrovato l’amico conosciuto al GF Vip, Kiko Jiménez, che però questa settimana gli ha voltato le spalle. Durante l’ultima puntata il conduttore ha mostrato a Gianmarco alcuni filmati dove Kiko dice che lui sta sfruttando la storia con Adara per piacere al pubblico e che pensa solo a vincere il montepremi. Baby Onestini è crollato ed è scoppiato in lacrime con il suo ex amico.

Mi spiace dirlo, ma la scena è stata quasi comica.

Onestini dopo il pianto si è sfogato con un’altra concorrente ed ha spiegato come mai ha preso così male quei filmati di Kiko.

“Io lo consideravo un mio vero amico. Ho iniziato a piangere perché non mi aspettavo quelle parole dopo quello che ho fatto per lui. Gli ho detto che le sue battute mi colpiscono. Quello che ha detto mi ha ferito moltissimo, non sto bene. Ha messo in dubbio tutto, la mia amicizia e i miei gesti per Adara.

Volevo scrivere una lettera semplicemente aprendo il mio cuore. È sbagliato? Con tutto quello che gli ho confessato, adesso mi tradisce così?”.

Al GF 16 Gianmarco è stato utile e vivace come la tizia di Miss Italia del nostro GF Vip 4, quindi non avrei mai pensato che in Spagna sarebbe diventato un tornado trash.

