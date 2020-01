Gianmarco Onestini sbotta contro la tv spagnola e attacca Adara, lei prende una decisione chiara

Gianmarco Onestini oggi pomeriggio ha scritto un duro post contro alcuni programmi spagnoli, colpevoli di aver inventato notizie sul suo conto. L’ex gieffino ha addirittura parlato di “bullismo”.

“Scusatemi se non sono stato presente ma mi fa molto male. Fa male l’assurdo bullismo che sto ricevendo in questi giorni da parte della televisione. Loro arrivano ad inventare completamente le notizie solo per parlare male di me esattamente come facevano con i bulli della scuola quando ero bambino. Ora non sto bene perché, nonostante tutto, sono umano e la costante mancanza di rispetto e la violenza psicologica causano ancora più dolore di una lesione fisica. Ringrazio invece tutti voi che siete sempre al mio fianco, voi che siete intelligenti e non vi lasciate manipolare dalle bugie di certe persone e programmi.

Torneremo più forti di prima, lo prometto.

Un grande abbraccio”.

Non contento, Gianmarco ha pubblicato un video bislacco in cui si atteggia a trapper e i (in playback) lancia una frecciatina ad Adara.

“Volevi entrambi, non dire di no, ti ho visto con lui, anche lui ti ha visto con me. Sei rimasta sola te lo sei cercato”.

La vincitrice del Gran Hermano Vip però pare avere le idee chiare e in una recente intervista ha detto di non volerne più sapere di Gianmarco Onestini.

“Lui non è stato onesto. Adesso mi considero single e non ho un uomo. Il suo comportamento è stato davvero vergognoso e continuo a pensarlo”.

Adesso vi lascio con una perla…

La performance di Gianmarco contro Adara.

No es absolutamente ninguna cobra. Yo simplemente no he forzado ninguna situación dado que ella claramente habia dicho que no quería besarme! En este caso se estaba acercando a la mejilla y no he sido yo el quien se ha quitado. #vivagranhermanodbt pic.twitter.com/k6rnHG94wP — Gianmarco Onestini (@GOnestini) December 26, 2019