Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato, che viene cacciato da Uomini e Donne

Durante una delle ultime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne Armando Incarnato ha rivelato che Juan Luis si sarebbe scambiato qualche messaggio con sua sorella e anche con una signora di Firenze. Inoltre è venuto fuori che il corteggiatore di Gemma Galgani era arrivato alla corte di Maria De Filippi per una scommessa. Per tutti questi motivi Kween Mary ha chiesto all’uomo di lasciare la trasmissione.

Ieri però è accaduto l’impensabile, ad essere stato smascherato questa volta è stato proprio Armando Incarnato. Gianni Sperti da tempo lascia intendere che il cavaliere si veda con qualche donna fuori dal programma e ieri pare siano arrivate delle prove. L’opinionista a questo punto ha invitato il napoletano ad abbandonare lo studio.

A me dispiace solo per un motivo: Armando e Barbara De Santi avrebbero potuto regalarci moltissimo trash. Questi due insieme sarebbero stati una coppia formidabile per il Trono Over. Ma è anche vero che Incarnato potrebbe fare il suo comeback.



Armando Incarnato lascia Uomini e Donne: le anticipazioni.

“Tornando alla registrazione di ieri, abbiamo saputo dalla Bat-Talpa che è stata incentrata principalmente su Armando Incarnato, che finalmente, dopo le varie insinuazioni di Gianni Sperti che ripeteva da settimane che lui si vedeva con qualcuna fuori dal programma, è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre. – si legge su Il vicolo delle news – Ovviamente le dame che lui stava frequentando si sono imbestialite e gliene han dette di tutti i colori”.

Armando cacciato, Gemma non vuole continuare la conoscenza con Juan e di conseguenza lui non è più nel programma. Ma facciamo un puntata speciale questa sera con queste 2 registrazioni #uominiedonne pic.twitter.com/4O9LxzWXYx — Katia (@_KatiaPa) January 4, 2020

“Armando cacciato e il trono classico verrà messo un po’ da parte” #uominiedonne pic.twitter.com/yUOcpReIkP — 🥀🐍 (@_disillusa) January 4, 2020