Gianni Sperti attacca nuovamente Mario Serpa e Teresa Cilia

Siete in astinenza da Pratiful e Al Passo con i Coppi? Bene, in questi gironi è iniziata una nuova soap opera, ‘Uomini e Donne: miss redazione e la rivolta dei rosiconi‘. I protagonisti sono Raffaella Mennoia, Gianni Sperti, Teresa Cilia e Mario Serpa, guest star Kween Mary e il comunicato fatto anche suo nome.

Proprio sotto al post pubblicato dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne è intervenuto lo storico opinionista dello show mariano, Gianni Sperti. Il ballerino si è scagliato contro gli ‘ingrati’ che hanno guadagnato tanti soldini.

“Ingratitudine. Fino a che ha fatto comodo per guadagnare tanti soldini non si scollavano da quella sedia”.

A questo punto manca solo il commento di…



“Se non ricordo male, il primo che si è rimesso insieme a Claudio dopo il polverone, con tanto di annuncio pubblico sottolineando così di credere ancora in lui, sei stato proprio tu. Gesto che mi spinse a decidere di smettere di seguirvi entrambi e di non rispondere più a chiamate e messaggi visto quello che dicevate a me l’uno dell’altro (fino a qualche giorno prima). Per non dimenticare!”