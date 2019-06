Gianni Sperti svela cosa succede nel backstage di Uomini e Donne e com’è nata la sua collaborazione con Maria De Filippi

Gianni Sperti fra le pagine di Panorama ha rilasciato una lunga intervista a Francesco Canino e dopo aver commentato la voce sul suo orientamento sessuale, il ballerino e coreografo ha parlato di Maria De Filippi e di Uomini e Donne, il programma che lo vede protagonista da oltre un decennio.

“Uomini e Donne è un programma imprevedibile. Ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella e a sorprenderci. M’infastidiscono le prese in giro e la presunzione di chi pensa di avere di fronte dei cretini. Quando annuso l’arroganza, sbotto. Difendo il programma perché so quanto lavoro c’è dietro: quando capisco che lo usano per altri scopi, m’innervosisco. […] ‘Gianni, controlla il telefono’ è una frase cult, fa parte di me essere paladino della giustizia. Anche in famiglia mi rimproverano questo atteggiamento. Ma quando intuisco la presa in giro mi arrabbio: c’è gente che lavora di notte per montare le esterne e poi arrivano questi a fare i furbetti?