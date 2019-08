Gianni Sperti provoca Mario Serpa che risponde lanciandogli una frecciatina e pubblicando una foto intima

Gianni Sperti poche ore fa è tornato a provocare Mario Serpa pubblicando su Instagram Stories uno screen di un vecchio articolo di FanPage che anni fa portò alla luce l’incontro avvenuto fra Lele Mora e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nel lontano 2001. Il “massaggio” incriminato è stato estrapolato da Sexocracy, il film-documentario su Vallettopoli.

Il video (che potete vedere premendo qua) fu taciuto dalla redazione di Uomini e Donne che evitò di commentarlo pubblicamente, nonostante all’epoca fu condiviso da tutti.

Oggi però Mario Serpa ha voluto rispondere pubblicando prima una foto intima che Gianni Sperti avrebbe inviato presumibilmente a qualcuno su Instagram e successivamente commentando in maniera ironica il suo matrimonio con Paola Barale.

Il Serpiko arrabbiato non lo ferma nessuno.

Me lo immagino così con il proprio smartphone in mano: