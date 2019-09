Ex gieffina di Barbara d’Urso sfida Giulia De Lellis e annuncia l’uscita della sua autobiografia

Giulia De Lellis non è l’unica ex gieffina ad aver pubblicato un libro (dal titolo Le Corna Stanno Bene Su Tutto – Ma Io Stavo Meglio Senza) che uscirà nei prossimi mesi, anche Valentina Vignali ha fatto la sua parte.

Se Giulia De Lellis ha co-scritto il libro con la nota Stella Pulpo, la Vignali a quanto pare avrebbe fatto tutto da sola ed anche in questo caso è un autobiografia.

“E’ quasi un anno che sto lavorando a questo progetto, dall’autunno scorso, poi c’è stato il Grande Fratello di mezzo e la data di uscita è stata posticipata [….] il libro si chiama Forti Come Noi ed è un autobiografia, racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola. Parlerò del tumore e di tutte le fasi della malattia, da come l’ho scoperto a come l’ho sconfitto, ma parlerò anche di cose più leggere come ex fidanzatini di quando ero piccola e marachelle combinate a scuola”