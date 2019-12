Va via senza pagare il conto: ex gieffina viene citata in giudizio e portata in tribunale

La scorsa estate Serena Grandi ed il suo compagno Luca Iacomoni hanno soggiornato una notte in un resort di lusso nei pressi di Arezzo, in Toscana, ma al termine della vacanza i due – invece di saldare il conto – hanno ringraziato e se ne sono andati, lasciando sbigottiti gli addetti ai lavori.

Per questo motivo l’attrice è stata citata in giudizio dalla struttura e portata in tribunale: il processo, iniziato ieri 18 dicembre con la prima udienza, è stato rimandato al 25 giugno del 2020 per l’ascolto dei testimoni.

Serena Grandi dovrebbe al resort di lusso poco meno di 800 euro, più precisamente 741,59 (per il pernottamento ed i lavori di pulizia della stanza), cifra che indicherebbe secondo me la buona fede dell’attrice. Come sono andati realmente i fatti lo stabilirà il tribunale, ma considerando che la Grandi lavora tutt’ora fra cinema, teatro, tv, ospitate e sponsorizzazioni, se il conto non l’ha saldato è probabilmente per qualche incomprensione con la struttura e non certo perché al verde.

Al momento l’attrice non ha commentato la vicenda.