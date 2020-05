Due gieffini di Signorini erano stati contattati per partecipare a Supervivientes in Spagna

Fra la Spagna e l’Italia c’è un equo scambio di personaggi trash e quest’anno quei volponi degli autori di Supervivientes hanno chiesto a due celebrità italiane di partecipare, ma alla fine hanno rifiutato per entrare al Grande Fratello Vip. Di chi parlo? Ovviamente di Valeria Marini e di Antonio Zequila.

Queen Valery aveva confessato questo aneddoto dentro la casa:

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane! Molto meglio qua. L’Isola dei Famosi mi piace ma è faticosa, io vengo da una stagione di stanchezza a teatro, mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno.. e quando avevo un giorno libero avevo una serata!”.

Mentre Antonio Zequila lo ha fatto di recente sul portale Super Guida Tv:

“Ho dei contatti in Spagna. A onor del vero ero già stato chiamato in Spagna per Superviventes ed ero già stato preso, ma avevo appena firmato per il reality di Signorini e non sono potuto andare. Siccome, infine, parlo l’inglese perfettamente ho dei sogni importanti che mi porteranno oltre Oceano, lontano dall’Italia”.