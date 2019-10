Irrompe in passerella durante una sfilata di Chanel, Gigi Hadid la prende per un braccio e la porta via (VIDEO)

Modella, imprenditrice, influencer ed ora anche bodyguard: Gigi Hadid è un’artista davvero versatile e durante l’ultima sfilata di Chanel che si è tenuta in quel di Parigi poche ore fa ha saputo dare il meglio di sé.

Durante la sfilata conclusiva una donna (che pare essere una youtuber) è saltata in passerella all’improvviso e improvvisandosi modella ha iniziato a sfilare insieme a loro.

I presenti all’evento hanno immortalato il tutto con i propri smartphone e fra i vari video sbucati online se ne vede anche uno in cui Gigi Hadid mette una mano sulla spalla dell’intrusa e la scorta via dalla passerella.

Ecco il video della donna che si intrufola in passerella:

Someone stormed the runway finale and joined the models @CHANEL watch! #pfw pic.twitter.com/Wp4L3yEccP

E quello in cui si vede Gigi Hadid scortarla fuori:

when the most swagless homie tried to hop in the fit pic pic.twitter.com/HAAorc4qFX

— Flexington Ave Local (@Dr_TacoMD) October 1, 2019