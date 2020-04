Gigi Hadid incinta di Zayn: la madre di lei svela il sesso del piccolo e quando partorirà la modella

Martedì scorso TMZ ha annunciato in esclusiva che Gigi Hadid e Zayn Malik stanno aspettando un figlio. Secondo il noto portale americano, la modella sarebbe incinta di 4 mesi.

“Gigi Hadid è incinta, e il futuro padre è il suo fidanzato, Zayn Malik. Fonti interne alla loro famiglia ci hanno detto che Gigi è incinta di 4 mesi. Sembra che i due non conoscano ancora il sess0 del bambino. Entrambe le loro famiglie sono al settimo cielo. I due sono tornati insieme a dicembre e da allora tutto va a meraviglia in questa coppia. Loro stanno affrontando la quarantena in Pennsylvania nella fattoria della famiglia Hadid”.

Per adesso i diretti interessati non hanno parlato, ma la madre di Gigi Hadid ha confermato la notizia ed ha anche svelato il sess0 del bebè. L’ex cantante degli One Direction sarà padre di una bambina, che nascerà il prossimo settembre.

“Siamo ancora shockati dal fatto che il nostro piccolo segreto è stato rivelato ai giornali. Ovviamente siamo tutti eccitati. Sono eccitata di diventare nonna a settembre specialmente dopo aver perso mia mamma così recentemente. Questo è il bello della vita, un’anima ci lascia e una nuova arriva. Ci sentiamo davvero fortunati”.

Il tempo vola, a me sembra ieri che gli 1D erano teenager adorati da milioni di ragazzine e adesso sono quasi tutti dei DILF. ‘Non ho capito, no scusate, interrompete‘.

Yolanda, la madre di Gigi Hadid, ha confermato a RTL Boulevard che sua figlia e Zayn Malik stanno aspettando il loro primo figlio 🤍 “Siamo ancora shockati dal fatto che il nostro piccolo segreto è stato rivelato ai giornali. Ovviamente siamo tutti eccitati” pic.twitter.com/xikhfF3Q6a — Gigi Hadid Italia (@GigiHadidIT) April 29, 2020

Gigi’s Mom Yolanda Hadid confirmed that Gigi is pregnant and due in September. Congratulations to the happy couple 🎊 ❤️👶 @zaynmalik @GiGiHadid Source: rtlboulevard on Instagram pic.twitter.com/UF1nOOqRjU — Zayn Daily News (@zayndailynews) April 29, 2020

Yolanda ha detto che Gigi partorirà a Settembre quindi è incinta da Gennaio 🤧 secondo me è femmina e io mi sento già zia — • 𝒜𝓁𝑜𝓃𝑒 • 🌹 (@wakemeuptommo) April 29, 2020

Fonte: Il Sussidiario