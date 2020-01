Live Non è l’Arena: Giletti ci ricasca e lancia una frecciatina a Barbara – scatta la lite in diretta con Colombo

Dopo aver trattato (con mesi di ritardo) il caso della soap Pratiful ed aver lanciato decine di shade a Barbara d’Urso, Massimo Giletti ieri sera ha invitato in studio a Live Non è l’Arena altri ospiti di Carmelita. Oltre a Matteo Salvini (ormai presenza fissa di Live Non è l’Arena), il conduttore ha accolto nel suo programma Tina Rispoli e Tony Colmbo.

Giletti ha parlato dell’inchiesta di Fan Page ‘Camorra Entertainment‘, scatenando la furia di Colombo.

“Questo è vergognoso. Io faccio il cantante e sono incensurato, così come mia moglie. Lei non deve pagare le pene di altri”.

Massimo ha risposto tirando in ballo Barbara d’Urso: “Io non posso raccontare la storia facendo finta, sennò facciamo come da Barbara, sono tutte rose e fiori, le domande le dobbiamo fare“.

Tony ha scatenato una catfight ed ha fatto i complimenti alla d’Urso: “Barbara per quanto mi riguarda è una signora. Lei è una grande giornalista, io la stimo e la voglio bene“.

Cosa accadrà nella prossima puntata dello show di La7? Io la butto lì: l’uomo con la lingua più lunga al mondo, Paola Caruso sbugiardata in diretta, che si dovrà confrontare contro 7 sfere cubi.

Tony Colombo vs Massimo Giletti: il video.

#nonelarena Massimo Giletti: ‘Io non posso raccontare la storia facendo finta, sennò facciamo come da Barbara, sono tutte rose e fiori, le domande le dobbiamo fare.’

https://t.co/6e4TrujaW6 — La7 (@La7tv) January 19, 2020

“BARBARA È UNA GRANDE GIORNALISTA, UNA SIGNORA” in front of Giletti che l’ha citata#nonelarena #noneladurso pic.twitter.com/YTitImBmq5 — Caciottaro 🚀 (@Caustica_mente) January 19, 2020

Ma che grandi contenuti e che grandi ospiti stasera da Barbara D’Urso! Ma sì è fatta riccia?

Ah no.. è #nonèlarena di #Giletti Non ci vedo tante differenze — Peter Honey (@mielepeter4) January 19, 2020

Per non farsi mancare nulla Giletti ha invitato (per la milionesima volta) il food blogger più famoso d’Italia, che ieri sera ha anche fatto un tutorial su come sfornare ottime pizze populiste.

Ecco la pizza che ho sfornato in diretta da Giletti! Posso migliorare 😂 #NonelArena @nonelarena pic.twitter.com/2XiW6qrkPv — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 19, 2020