Giordana Angi svela perché Britney Spears è importante per lei e come ha fatto a conoscere Tiziano Ferro

Giordana Angi fra Britney Spears e Tiziano Ferro.

Scesa momentaneamente alla terza posizione della classifica FIMI (superata da Ultimo e da Alberto Urso), l’ex cantante di Amici ha raccontato al settimanale Spy come ha conosciuto Ferro.

“Quando provavo ad emergere, a 17 anni, nei miei sogni più grandi dicevo ‘se mi ascoltasse Tiziano Ferro mi capirebbe’, io sono di Aprilia, lui di Latina. Sono vicinissime. Sapevo che suo papà faceva il geometra a Latina e sono riuscita a mandargli il cd con una lettera. Dopo un anno, il 15 agosto, mentre stavo suonando ad un matrimonio in provincia di Viterbo (per mantenermi ho fatto di tutto, da impiegata in un call center ad animatrice), Tiziano mi ha chiamato. Mi ha detto ‘mi piacciono le tue canzoni’. Io inizialmente ho pensato che fosse uno scherzo, ma poi lui ha un timbro così riconoscibile che ho dovuto crederci per forza: era proprio Tiziano!”.