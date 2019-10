Giorgia Caldarulo ha stregato un attore straniero davvero belloccio – le prove

Giorgia Caldarulo si è fatta conoscere per la storia fintissima con Taylor Mega (forse il gossip trash peggio recitato degli ultimi 10 anni), ma sembra che adesso abbia uno spasimante reale. Il mese scorso Aron Piper di Elite ha iniziato a seguire l’ex ragazzahahahah di Taylor e lei ha ricambiato il follow. Nelle ultime settimane l’attore spagnolo ha riempito di like le foto della Caldarulo e sul web si è sparsa la voce di un presunto flirt. Che Aron apprezzi Giorgia non ci sono dubbi, ma questo non significa che i due abbiano una tresca.

Anche io riempio di like le foto di Andrea Cerioli, eppure…



Giorgia Caldarulo a parte, ecco chi è Aron Piper.

aron piper che mette like alla foto di giorgia caldarulo ma come conosce tutti sti italiani ‘famosi’ sto ridendo pic.twitter.com/1n1zu2xmCl — ‎‏ ً (@islawaves) October 12, 2019

ma in che senso ci sono voci che dicono di un presunto flurt fra aron piper e giorgia caldarulo? — 🐰 (@verenalarssen) October 22, 2019

ma perché Arón Piper e Giorgia Caldarulo si seguono non smetto di ridere che significaaaa — mari ☾ (@marialuigiazito) October 13, 2019

Si limona Cameron Dallas.

Si fidanzata con Taylor Mega.

Arón Piper la segue su Instagram. VOGLIO RINASCERE GIORGIA CALDARULO. — ᴍᴇʟɪ (@melisza_a) October 14, 2019