Giorgia Meloni canta e balla ‘Io sono Giorgia’: “Questa hit mi è entrata nel cervello” – VIDEO

Il tremendo discorso che Giorgia Meloni ha fatto contro le famiglie rainbow a Piazza San Giovanni è stato remixato dai ragazzi di MEM & J ed è diventato virale.

Web Influencer, cantanti (qui trovate il video di Gazzelle), attori e ieri sera la canzone che ridicolizza il discorso della Meloni è sbarcata anche al concerto di Myss Keta e nel locale gay Flog di Firenze.

Ma la leader di Fratelli d’Italia come l’ha presa? Se all’inizio ha fatto finta di nulla, adesso che è impossibile non parlarne si è detta divertita da questa presa in giro. Ieri durante un comizio a Catania ha ballato la hit e oggi in un’intervista a Un Giorno da Pecora ha anche cantato ‘Io Sono Giorgia (genitore 1 e 2 remix)’.

“E’ appena uscita la mia nuova hit. A entro Natale confido di pubblicare il mio primo disco. Voi potete regalarlo come regalo ai vostri amici e parenti. […] Mi piace tantissimo quella canzone. La canticchio perché è un tormentone, mi entra nel cervello, è una cosa. Posso cantarvela”.

Intanto i ragazzi di un conservatorio milanese hanno fatto la migliore rivisitazione del tormentone.