Giorgia Meloni omofoba? Lei risponde, ma qualcosa non quadra

Giorgia Meloni non ha mai risparmiato attacchi alle battaglie della comunità LGBT e recentemente è anche diventato virale un suo tremendo discorso sulle famiglie arcobaleno.

Per questo motivo una giornalista di Chi ha chiesto alla leader di Fratelli d’Italia se si ritiene omofoba.

“Io omofoba? Perché sono contraria all’adozione omosessuale? Io non ce l’ho con gli omosessuali, come sa bene chi mi conosce e ha voglia di ascoltarmi. Semplicemente ho il coraggio di dire che non si può privare un bambino per legge di avere un padre e una madre. Non abbiamo l’adozione per le madri single e dovremmo approvare quella per gli omosessuali? Senta, io sono cresciuta senza padre ed è andata benissimo, ma non me la sento di istituzionalizzare che sia uguale crescere con un padre e una madre o con due padri o due madri”.