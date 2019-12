Per colpa di “Io sono Giorgia” un’omonima di Giorgia Meloni viene presa di mira sui social – il video sfogo

“Io sono Giorgia…e mi sono rotta le palle”. Breve ma intensa Giorgia Meloni, diciottenne italiana che non ha niente a che fare con la Meloni della politica.

A causa dell’omonimia con Giorgia Meloni che tutti conosciamo, questa ragazza da settimane sta ricevendo messaggi e chiamate in cui la prendono bonariamente in giro, ma che alla lunga risulta stancante. Per questo motivo si è sfogata con un video su Tik Tok.

“Mi chiamo come Giorgia Meloni che sta in politica, di conseguenza mi vengono fatte battute ogni giorno. Da amici, professori e sconosciuti. E la stessa cosa sulle mie foto di Instagram. E dicono tutti la stessa cosa. Ah, ma sei amica di Salvini (*grazie a Dio no*), tranquilla, la prossima volta voto te. E mai fosse uscito quel dannato remix. Me lo cantano di continuo. E iniziano i messaggi.. Sei cristiana? Sei una madre? Genitore 1 o genitore 2? E mi chiamano con l’anonimo per farmi sentire questo… Io sono Giorgia e mi sono rotta le palle”.

Geniale.

“Io Sono Giorgia… e mi sono rotta le palle” 😂 pic.twitter.com/nitEnsqouj — Giulio Pasqui (@GPasqui) December 1, 2019