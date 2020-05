Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani e Sirius: “Basta prendere in giro il pubblico”

Gemma Galgani è presissima dal suo giovane corteggiatore, Nicola Vivarelli, la relazione tra i due non convince il pubblico e nemmeno Tina Cipollari, che ha attaccato più volte la dama di Torino. Adesso a puntare il dito contro la strana coppia è un amore del passato della Galgani, Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del Trono Over in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha dichiarato che Gemma deve smetterla di prendere in giro il pubblico ed ha anche lasciato intendere che molti uomini si avvicinano alla Galgani solo per fare business.

“Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì a fare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni? Non ho nulla contro di lei e le auguro tutto il bene possibile, ma se va avanti così chissà che a cercare l’amore in tv non ci resti altri dieci anni. Sarebbe drammatico se lei fosse davvero convinta di riuscirci. Ora è una donna famosa e molti corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa. L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io. In televisione cercavo l’amore, non la visibilità”.

Quindi Sirius potrebbe aver cercato Gemma solo per popolarità? Nel dubbio dobbiamo ringraziare questo ragazzone toscano per le sceneggiate a cui abbiamo assistito in questi giorni…

QUESTA SCENA MERITA DI ESSERE RICORDATA ⚰️ ⚰️

GEMMA GELOSA DI SIRIUS#uominiedonne pic.twitter.com/beF2KppVN7 — 𝘼. (@aurora_sslazio_) May 15, 2020