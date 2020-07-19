Giornalista perde un dente in diretta e continua a condurre il TG (VIDEO)
19 Luglio, 2020 di Anthony Festa
Proprio come è successo un anno fa a Fabrizio Corona, qualche giorno fa una giornalista ucraina ha perso un dente in diretta tv. Durante il tg del canale TSN la conduttrice Marichka Padalko si è accorta di aver perso la capsula dell’incisivo superiore. La donna pensava che il pubblico non si fosse accorto dell’incidente, invece il video in questione ha fatto il giro dei social ed è diventato virale.
“Onestamente, ho pensato che l’incidente sarebbe passato inosservato al pubblico. – ha scritto la giornalista sul suo profilo Instagram – Invece hanno visto e ne hanno parlato sul web. Ma avevo sottovalutato l’attenzione dei nostri spettatori”.
Questo è proprio il caso di dire: the show must go on!
ACCI-DENTAL. The Ukranian TV news anchor Marichka Padalko accidentally loses a tooth during a live news broadcast but continues unperturbed, as she catches it and continues reading: pic.twitter.com/UJXqeUkkjd
— TVwithThinus (@TVwithThinus) July 18, 2020
ESTO ES PROFESIONALISMO 👏#CirculaEnRedes el momento en que periodista pierde diente en plena trasnmisión.
La periodista ucraniana Marichka Padalko, se encontraba informando a la ciudadanía de dicho país sobre el avance de la pandemia de #Covid19. pic.twitter.com/iY2ygOrJFu
— LaGaceta.me (@LaGaceta_me) July 19, 2020
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Нова “слава” прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, “ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀”. Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати “іграшкою” навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua