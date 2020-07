Giornalista perde un dente in diretta e continua a condurre il TG (VIDEO)

Proprio come è successo un anno fa a Fabrizio Corona, qualche giorno fa una giornalista ucraina ha perso un dente in diretta tv. Durante il tg del canale TSN la conduttrice Marichka Padalko si è accorta di aver perso la capsula dell’incisivo superiore. La donna pensava che il pubblico non si fosse accorto dell’incidente, invece il video in questione ha fatto il giro dei social ed è diventato virale.

“Onestamente, ho pensato che l’incidente sarebbe passato inosservato al pubblico. – ha scritto la giornalista sul suo profilo Instagram – Invece hanno visto e ne hanno parlato sul web. Ma avevo sottovalutato l’attenzione dei nostri spettatori”.

Questo è proprio il caso di dire: the show must go on!

ACCI-DENTAL. The Ukranian TV news anchor Marichka Padalko accidentally loses a tooth during a live news broadcast but continues unperturbed, as she catches it and continues reading: pic.twitter.com/UJXqeUkkjd — TVwithThinus (@TVwithThinus) July 18, 2020