Giornalista tv si collega da casa senza pantaloni e non si accorge di essere inquadrato in mutande

Stamani il giornalista della ABC Will Reeve è andato in onda con un outfit davvero particolare. L’uomo si è collegato da casa sua in diretta con il programma Good Morning America, per parlare di farmacie che utilizzano i droni per le consegne ai clienti.

I telespettatori però si sono accorti di un dettaglio: Will infatti non indossava i pantaloni.

Non so voi b!tches, ma per quanto mi riguarda la prossima volta questo bel giornalista può collegarsi anche senza giacca e camicia.

Our colleagues at @GMA with a helpful reminder to frame your Skype/FaceTime properly if you’re going commando pic.twitter.com/QBRR3m6Pq8 — Erron Gordon (@errongordon) April 28, 2020