Giornalista crede di aver vinto la lotteria e impazzisce in diretta “Non vengo al lavoro” – poi arriva la brutta sorpresa

Pensate ad una vostra recente delusione, bene, Natalia Escudero vi batte a mani basse. La giornalista spagnola durante un collegamento in diretta ha creduto di aver vinto 4 milioni alla tradizionale lotteria natalizia. La donna ha dato di matto, ha iniziato ad urlare ed ha anche detto ‘domani non verrò al lavoro. Natalia non verrà al lavoro‘.

Un volta tornata a casa, Natalia ha scoperto di aver vinto “solo” 5.000€, una cifra di tutto rispetto, ma ben lontana dai milioni del primo premio.

Molti telespettatori hanno attaccato la giornalista dandole della falsa e mettendo in dubbio la sua passione per il lavoro che fa da anni. La Escudero si è subito scusata su Twitter: “Ciao a tutti scrivo questo tweet per scusarmi con il mio pubblico. Mi scuso per tutti quelli che si sono sentiti traditi da me. Ero euforica per la forte emozione.

Nei miei 25 anni di lavoro come giornalista professionista ho sempre avuto la coscienza pulita. Ho sempre lavorato in modo rigoroso e comprovato. Il fatto che molti adesso mi considerino manipolatrice e bugiarda non mi fa stare bene”.

Tutte queste critiche e questi attacchi perché durante un momento di euforia Natalia ha detto ‘non vengo al lavoro’?

A me onestamente ha fatto sorridere.

Natalia Escudero: il video della giornalista che crede di aver vinto la lotteria.

Aquí la tienes: “la reportera de La 1” de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

La triste storia di #nataliaescudero, inviata tv di stato spagnola #Tve

Crede aver vinto premio milionario alla #LoteriaDeNavidad2019, ed esulta fradicia in diretta: “Domani Natalia non lavora! “ Si accorgerà poi che la vincita è di soli 5mila euri.. Tvb #Natalia@nonleggerlo pic.twitter.com/QqojQVRjQG — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) December 25, 2019