Due giornalisti litigano davanti allo staff di Bugo che rilascia un comunicato a caldo (VIDEO)

Quando Bugo è stato squalificato dal Festival di Sanremo (insieme a Morgan) per aver abbandonato il palco durante l’esibizione, il suo staff è andato in sala stampa per rilasciare un comunicato ai giornalisti.

La tensione in quella sala era molto alta e Luca Dondoni ha cercato in qualche modo di strappare più risposte possibili all’uomo, che però è rimasto sul vago.

“Morgan aveva firmato una liberatoria dove si impegnava a non offendere la Rai e gli altri, quindi in realtà quello che non capiamo è perché sia stato squalificato anche Bugo. Bugo non sapeva del testo di Morgan. Perché è entrato dopo sul palco? Non lo so. Adesso non so dov’è”.

A questo punto un altro giornalista ha insistito chiedendo ai due rappresentanti dello staff di Bugo dove si trovasse, facendo inalberare un collega.

“Dove sono? Sono in giro! Non è che devono sapere dove sono eh. Non sono delle balie”. / “Eh sì son delle balie, ma che vieni a fare la morale?” / “Ma che caz*o vuoi ma stai sereno” / “Ma che caz*o vuoi tu!”.

Che trash, che meraviglia.

Ecco il video: