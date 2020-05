Giovanna Botteri a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio risponde a Striscia la Notizia

Dopo giorni di polemiche che dai social sono arrivate anche in tv e sulla carta stampata, ieri sera Giovanna Botteri si è collegata con Fabio Fazio durante la trasmissione di Rai Due, Che Tempo Che Fa. La corrispondente da Pechino che in passato è stata presa in giro per il suo classico maglioncino nero con lo scollo a ‘V’, ha ironizzato: “Mi vedi anche con la giacca, questa l’ho messa per te“. Il conduttore ha risposto da vero signore: “Tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca“.

Ieri pomeriggio Striscia la Notizia ha rispolverato una clip della puntata del 9 marzo di Che Tempo Che Fa, in cui Luciana Littizzetto ha fatto una battuta sui “capelli verdi di Giovanna Botteri”. Proprio in merito a questa shade di Striscia, Fabio Fazio ha risposto al tg satirico in maniera indiretta: “Sei elegante anche se il chroma key ti fa i capelli verdi“.

Fabio Fazio e Giovanna Botteri, il video del collegamento a Che Tempo Che Fa.

– “Mi vedi anche con la giacca, l’ho messa per te.”

