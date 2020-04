Giovanni Ciacci e il duro attacco a Paola Di Benedetto

La vittoria di Paola Di Benedetto ha messo d’accordo quasi tutti. L’ex madre natura si è fatta amare dai suoi coinquilini (a parte Antonio Zequila), ma anche dai telespettatori del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nonostante tutto c’è qualcuno che ha lanciato una shade abbastanza pesante alla fidanzata di Federico Rossi. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Giovanni Ciacci ha detto che secondo lui la vittoria di Paola è inutile. Ma non finisce qui, perché lo stylist delle star ha anche dichiarato che sarà difficile per la Di Benedetto trovare una collocazione televisiva.

“Era dentro la Casa? L’ho scoperto quella sera stessa. Trovo la sua vittoria inutile, a me piacciono le emozioni forti e lei non me le ha date. Credo abbia vinto solo perché le sue fan erano forti al televoto. – continua Giovanni Ciacci –Il suo futuro professionale? Credo che sarà difficile trovare una collocazione per questa ragazza. A differenza di Antonella Elia e Adriana Volpe…Poi magari in futuro ci sbalordirà…”

La frecciatina finale di Giovanni Ciacci.

“La ragazza è deliziosa, ma nella Casa purtroppo non si è vista né sentita…”

Nel dubbio io fossi Alfonso terrei in considerazione Giovanni Ciacci per la prossima edizione del GF Vip, anche perché in passato ha dichiarato che accetterebbe di partecipare.

“Detto Fatto mi ha dato molto, ma mi ha anche fatto male. Da quando sono andato via, sono spariti tutti, anche quelli a cui ho dato lavoro io. Il magico mondo dello spettacolo. Al GF Vip andrei di corsa!”.

Patrick: sono assolutamente orgoglioso di lei, la meritava tutta questa vittoria. Ha vinto un’amica. “Zio Patrick” super fiero della sua Paola ❤️ #gfvip pic.twitter.com/n0WsFSW6D4 — elenaclaire.🌧️ (@magicawaitsforu) April 16, 2020

GAIA CHE FA I COMPLIMENTI A PAOLA È TUTTO CIÒ DI CUI AVEVO BISOGNO 💘💘💘 #GFVIP pic.twitter.com/TXQBt7dNaT — A 🤡 (@inlovewjthmina) April 10, 2020

