Giovanni Ciacci asfalta Detto Fatto ed elogia Barbara d’Urso

Giovanni Ciacci – archiviata l’esperienza a Detto Fatto su Rai Due – si divide fra Tv8 dove conduce con Eleonore Casalegno il programma che fu di Alda D’Eusanio, Vite da Copertina e Mediaset, dove bazzica spesso gli show di Barbara d’Urso regalandoci gif a profusione.



Intervistato da DiLei, Giovanni Ciacci si è tolto qualche sassolino dalle scarpe ed ha asfaltato Detto Fatto.

“Io penso che Bianca Guaccero sia un’ottima professionista e su questo non c’è ombra di dubbio. Trovo che Detto Fatto sia un programma finito e che non abbia più nulla da dire. Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano. Detto Fatto è un programma che ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene. Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute tre persone per sostituirmi: una al cambio look, una al gossip e una che parla di dive”.