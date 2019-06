Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto per un nuovo programma, ecco i dettagli

Giovanni Ciacci, presenza fissa del programma pomeridiano di Rai Due, Detto Fatto, prima al fianco di Caterina Balivo e poi di Bianca Guaccero, ha deciso di non rinnovare la sua partecipazione, nonostante il suo nome fosse stato dato per certo anche nella stagione televisiva 2019 – 2020.

Una scelta non causata da problemi con il team di lavoro di Rai Due, ma dovuta ad una nuova opportunità professionale che Giovanni Ciacci si è visto offrire su un vassoio d’argento e che ha deciso – con coraggio – di accettare.

Lasciare il certo per l’incerto è sempre rischioso e Ciacci ha voluto cambiare.

“Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle… Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao Detto Fatto, ti ho voluto tanto bene”.

Il nuovo progetto lavorativo di Giovanni Ciacci sarà in una fascia oraria difficile ma importante e pare sia perfetto per lui. Al momento non sappiamo però se sei tratta di Rai, Mediaset, Discovery, Sky o altri lidi televisivi.