Giovanni Ciacci si candida al Grande Fratello Vip: “Andrei di corsa!”

Attuale conduttore di Vite da Copertina insieme ad Elenoire Casalegno su Tv8 nonché opinionista di Live Non è la d’Urso, Giovanni Ciacci fra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi si è auto-candidato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini ascolterà il suo appello e lo inserirà fra le papabili riserve da far entrare in corsa (come gli anni passati è successo a Corinne Clery, Raffaello Tonon, Carmen Russo, Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber), oppure il suo nome slitterà alla ipotetica quinta edizione del 2021?

“Io penso che Bianca Guaccero sia un’ottima professionista e su questo non c’è ombra di dubbio. Trovo che Detto Fatto sia un programma finito e che non abbia più nulla da dire. Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano. Detto Fatto è un programma che ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene. Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute tre persone per sostituirmi: una al cambio look, una al gossip e una che parla di dive”.