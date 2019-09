Giovanni Ciacci indagato per ricettazione decide di querelare Freccero

Giovanni Ciacci è stato indagato per ricettazione ed il procedimento è in corso da cinque anni. A svelarlo è stato il nuovo volto di Tv8 fra le pagine del Fatto Quotidiano in risposta all’accusa di Carlo Freccero che – fra le medesime pagine – aveva parlato di condanna.

Giovanni Ciacci, come ha ricordato, è ancora al primo grado ed al momento non c’è stata nessuna condanna.

“Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in corso che dura da cinque anni, siamo ancora al primo grado di dibattimento. Lo scriva: nessuna condanna. Vivendo in uno Stato di diritto, questo deve saperlo anche Freccero, un soggetto è innocente fino al terzo grado di giudizio e io non sono ancora al primo. La causa è in corso perché ho preso un vestito dalla Rai di Napoli senza la bolla e l’ho portato a una mostra di Gattinoni sulla televisione, dove la Rai era lo sponsor principale. Io per aver portato un vestito senza bolla sono stato indagato per ricettazione. Io ho solo portato il vestito da una parte all’altra. Forse ci sono altri motivi che io non so. Credo nella giustizia, questo dibattito dura da cinque anni ed è stato rimandato più volte. I contribuenti che pagano il canone hanno speso soldi per questo processo inutile che ad oggi sarà costato più di 50 mila euro. Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”.