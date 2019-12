Giovanni Ciacci stronca Lady Gaga: “Ma chi è? Struccata è tremenda, il suo film è terribile”

Lady Gaga sarà anche ‘italian’, ma ultimamente i vip del Bel Paese la stanno massacrando. Mercoledì scorso Donatella Rettore ha dato della cozza alla Germanotta e ieri anche Giovanni Ciacci ha attaccato la popstar di Million Reasons.

Il conduttore di Vite da Copertina ha stroncato Gaga e il film A Star Is Born.

“Chissenefrega, ma chi è questa? Ma chi è Lady Gaga? Qual è l’immagine di Lady Gaga? Tu l’hai vista l’unica volta che lei si è struccata amore? Una tragedia, in quel film orribile, come si chiama…”

Elenoire Casalegno ha cercato di difendere la popstar e rivolgendosi al collega ha detto: “Ma allora vogliamo parlare delle tue amiche quando sono senza trucco?”

Quanto amerei una sfida tra Madonnari e Little Monster Vip: Mara Venier, Ciacci, Donatella Rettore vs Simona Ventura e Cristiano Malgioglio.

Donatella Rettore contro Lady Gaga.

“Lady Gaga è una cozza che indossa strafanti (stracci in veneto, ndr), imita me ma imita anche Loredana: sul palco ha persino messo un pancione finto. Non ho nulla contro di lei, è persino divertente”.

“Sì, ho detto che è una cozza, è vero. A me hanno chiesto se lei è bella o no. Io ho detto che non è bella. Le belle sono altre. Per me è una grandissima cantante”.