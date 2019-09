Giovanni Conversano chiede alla compagna di sposarlo in diretta, ma cala il gelo in studio

Momenti di imbarazzo oggi nella trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da Me. Giovanni Conversano ha fatto una dichiarazione d’amore alla sua fidanzata ed alla fine le ha chiesto di sposarlo.

“Mi sei stata vicino nei momenti più difficili della mia vita, anche dal punto di vista economico. E io ti ho sempre supportata nelle sue scelte, non volevo che dovessi fare delle rinunce per me. Amore mio, ogni volta che ti guardo mi sorprendo di quanto tu sia straordinariamente limpida e sincera. La tua bellezza è nella tua anima, riservata e intraprendente. Tu sei il cuore della nostra famiglia, il centro della nostra vita. Tu sei la mia complice, il mio coraggio, il mio raggio di sole. Oggi e per sempre. Non l’ho fatto prima perché volevo che tu fossi sicura. Potresti avere qualunque uomo, più ricco e più bello. Mi sei stata sempre vicino, non scappi davanti alle tue responsabilità. Io ti prometto che ti starò sempre vicino, come hai fatto tu. Imparerò a cucinare, ad abbassare la suoneria del telefono quando Enea dorme. Cercherò di essere meno rompiscatole. Ma soprattutto voglio sposarti.”

Giada è rimasta un po’ in silenzio e poi ha risposto con un freddo: “Addirittura. Ma si vedremo, dai”.

Caterina Balivo ha cercato di far dire di sì alla ragazza, che però ha continuato a non voler dare una risposta: “Mi hai fatta aspettare nove anni, non vorrai ora una risposta. Una dichiarazione d’amore bellissima. Avremo modo dai…”



“Vedremo” No vabbe’ adoro Giada non ha detto si ….che figura Giovanni poverino ahahah#vienidame — Zeus (@ZeusMega) September 27, 2019

No va beh, io ne ho viste di figuracce, ma questa di Giovanni Conversano in diretta nazionale è proprio il top delle figure di cacca.

Ma poverino. Uno che si crede Dio in terra, riceve un due di picche grosso come un albergo.#vienidame — Massimo (@Mamox__) September 27, 2019