Giovanni Conversano svela cosa è successo dopo la proposta di matrimonio andata male

Ieri durante il programma Vieni da Me di Caterina Balivo, Giovanni Conversano ha fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna. La ragazza è rimasta impassibile e dopo qualche istante di silenzio ha risposto: “Addirittura? Vedremo, dai“.

In studio è calato il gelo e sui social in molti hanno commentato l’accaduto.

Ma cosa è successo dopo la diretta? Giada ha accettato la proposta di matrimonio? A svelare il mistero c’ha pensato Giovanni Conversano, rispondendo alle domande di alcuni fan.

“Cosa ha detto dopo? No, ha detto di no, non ha accettato per il momento. Vedremo in futuro. Era prevedibile. La sua è stata una reazione più che giusta e comprensibile. Ne parliamo in futuro. L’anello? Prossimamente. Diciamo che era prevista un’intervista diversa. All’ultimo minuto ho deciso di fare ciò che avete visto. Vedremo cosa accadrà poi. Grazie a Caterina Balivo”. Sarà per la prossima volta.

Ma vi rendete conto di sto povero cristo di Giovanni Conversano? Sta settimana ha sputato ancora veleno sulla Enardu e ora si prende un “no” dalla fidanzata in diretta tv dopo che le ha chiesto se voleva sposarlo. STO MALE QUESTE SONO LE MACUMBE DELLE SORELLE ENARDU — [Righetto] (@Ri_Ghetto) September 27, 2019