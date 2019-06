Giucas Casella e il Divino Otelma litigano prima ancora di entrare al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ha puntato due nomi molto forti ed altrettanto trash (nel senso buono del termine), che ci strapperanno sicuramente un sorriso: sto parlando di Giucas Casella e del Divino Otelma.

I due settantenni (classe 1949) sembrerebbero già essere sul piede di guerra, nonostante teoricamente nessuno dei due è stato ancora confermato nel cast.

Il primo ad attaccare è stato il Divino Otelma che – taggato su Instagram sotto un post che annunciava l’ingresso in casa di Giucas Casella, Cicciolina e Lorenzo Riccardi – ha aspramente risposto: “Di questi in foto non siamo a conoscenza nemmeno del loro nome, qualora ce li trovassimo davanti gli chiederemo chi sono e cosa fanno!“.



Non da meno Giucas Casella, che contattato da Francesco Fredella per TPI.it, ha commentato:

“Sono un mentalista, non un mago, una cosa diversa. Il Divino Otelma? Addormenterò pure lui se dovessimo incontrarci nella casa. Lui, però, stava morendo sull’Isola. Io, invece, l’ho fatta due volte. Ci tornerei pure per la terza”.

Quanto manca ad ottobre? Sento il bisogno del GF Vip e di vedere il Divino Otelma in pigiama.

Grande Fratello Vip, i famosi che sono stati contattati

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma

Giucas Casella

Cicciolina

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista)