Giudice di Amici nei guai, gravi accuse dei suoi ballerini: “Ci ha insultati e minacciati”

Guai in vista per Eleonora Abbagnato. L’ex giudice di Amici dal 2015 è anche direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma ed è stata accusata dal sindacato della Fondazione lirica di aver insultato e minacciato dei ballerini e quindi di essere inadeguata per il ruolo che ricopre.

Secondo le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) della Fondazione lirica, Eleonora Abbagnato avrebbe “un atteggiamento non costruttivo”, “irrispettoso” e “non consono al ruolo che ricopre”.

“Durante le prove di Romeo e Giulietta a Caracalla – scrivono i rappresentanti sindacali sull’ex giudice di Amici – la signora Eleonora Abbagnato si è rivolta alla compagnia con epiteti ingiuriosi, gravemente lesivi della dignità personale e professionale dei ballerini. Tali epiteti sono stati, inoltre, seguiti da minacce che -nostro malgrado- dobbiamo riportare alla lettera, riguardanti la stessa attività lavorativa di alcuni componenti del Corpo di Ballo: ‘col ca**o che vi rinnovo il contratto!’. Precedentemente, come si diceva, la Signora si era rivolta all’intera compagnia con un esplicito ‘andate tutti a fare in cu*o’, mimando l’offensivo cosiddetto ‘gesto dell’ombrello’. Non sono poi mancati insulti verso la stessa Fondazione -ancora una volta in totale spregio del suddetto Codice Etico e delle più elementari norme di buona educazione- che è stata pubblicamente definita dalla Sig.ra Abbagnato, in quella stessa occasione ‘teatro di mer*a‘ A seguito di tali eventi, questa Rsu – si legge su Adnkronos – su sollecitazione del Corpo di Ballo, ha convocato d’urgenza un’assemblea di reparto dalla quale sono emerse numerose criticità ascrivibili alla Direttrice”.

Intanto pare che la Abbagnato abbia parlato di un ‘clima pesante nella compagnia’.

“Lei sostiene che c’è un clima pesante che lei vivrebbe nella compagnia ma che, come si evince dalle risultanze dell’assemblea, altro non è che lo specchio del suo modo di svolgere il proprio ruolo”.

Sembra anche che il Teatro stia facendo un’indagine sui contenuti della lettera, ma se le dovesse andare male, per Eleonora c’è sempre…