Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante e Irama (ci sta prendendo in giro?)

Sono mesi che le follower di Giulia De Lellis le chiedono se è tornata o meno con Andrea Damante. La vulcanologa oggi ha risposto dicendo di avere un legame con il suo ex e di voler vivere la propria vita sentimentale a prescindere se con o senza Damante.

“Me lo chiedete spesso… Non è che svago, o non voglio parlarne. Però non ha senso l’argomento.. Questa domanda mi piace però e ha senso: Io e Andrea siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. – ha scritto Giulia – Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati. Se vi fa piacere un giorno vi racconterò una storia.. ma quando me la sentirò. Tranquilli comunque io non posso avere segreti pur volendo”.