Polemica per le parole di Giulia Calcaterra sui cinesi e il coronavirus: “Str*nzi, mangiano i cani vivi e infettano tutto il mondo”

Ieri Giulia De Lellis e Taylor Mega sono andate nel panico a causa del Coronavirus. Le due influencer si sono fatte vedere con le mascherine e i guanti, per evitare il contagio (nonostante adesso non ci sia nessuna emergenza). C’è anche chi non ha indossato nulla, ma si è limitata a dare informazioni discutibili. La nota infettivologa Giulia Calcaterra ieri in una serie di stories ha parlato in modo bislacco del Coronavirus e di come si sta diffondendo. A quanto pare ci sono degli stron*i che mangiano animali vivi (e che si mangerebbero tra loro), che stanno infettando tutto il mondo.

“Queste persone stanno infettando tutto il mondo con questo coronavirus. Solo perché non so cosa vogliono dimostrare mangiandosi pipistrelli, cani e topi vivi. Io sono… si sta diffondendo alla velocità della luce stanno morendo un sacco di persone, perché questi str*nzi mangiano quello che avete visto. Si mangerebbero a vicenda, se potessero si mangerebbero anche tra di loro vivi. La seconda cosa che mi fa inca**are è che questi animali li mangiano vivi, per nutrirsi di carne e della loro sofferenza. Io come sapete, come vi ho detto, domenica devo andare in Sri Lanka, mi avvicino al luogo del delitto, il luogo dove è partito tutto. Prenderò le giuste precauzioni. Io sono vaccinata, però…”

Ovviamente le parole di Giulia Calcaterra hanno dato il via ad una polemica sui social.

L’infettivologa tra qualche giorno…



Ma le storie di Giulia Calcaterra dove insulta i cinesi per il coronavirus? Dice “sono degli stronzi, non so cosa vogliono dimostrare, questo succede perché mangiano animali vivi, ci infettano tutti”

Una roba così

Dopo ha tolto le storie e messo il profilo privato

Io scioccata — Enya 🦁🥊 (@SupportRossi46) January 30, 2020

I social sono quel posto bellissimo in cui #GiuliaCalcaterra, che nella vita si divide tra una pubblicità di costumi e un codice promozionale fitvia, si erge a esperta infettivologa e dice che “sta morendo un sacco di gente perchè questi stronzi dei cinesi si mangiano i topi” — Emma Creola (@CreolaEmma) January 31, 2020