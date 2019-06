Giulia Cavaglià ha lasciato Manuel: “Non stiamo più insieme, io sto male” (VIDEO)

Ad una settimana dalla bomba lanciata da Deianira Marzano, Giulia Cavaglià ha decido di lasciare Manuel Galiano.

A quanto pare l’ex tronista non è riuscita a perdonare al ragazzo il tradimento ad Ibiza.

“Oggi non è un buongiorno, ma voglio comunicare delle cose per fare chiarezza sulla situazione. Per quelli che mi dicono che non sembra che io ci stia male. Vi dico che io non amo fare pietà e farmi compatire. Non è che se non sto bene non posso uscire e stare con gli amici.

Detto questo io e Manuel non stiamo più insieme per tanti motivi. Diciamo che io non l’ho vissuta bene questa cosa, perché nonostante io c’abbia messo l’anima, le aspettative si sono rivelate un flop. Soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata un’altra. Non voglio sputare fango sulle persone, non mi va. Io ci sto male. Penso però di non aver capito più di tanto. Passerà, pazienza.”