Giulia Cavaglià replica a Manuel e lo sbugiarda: “Ho la certezza che mi ha fatto le corna” (VIDEO)

Giulia Cavaglià non ha preso bene le dichiarazioni che Manuel Galiano ha fatto nell’intervista rilasciata a Witty Tv (qui per leggerla).

L’ex tronista ha dichiarato di avere la certezza di essere stata tradita da Manuel.

“Partiamo dal primo punto: lui non si divertiva dopo Ibiza, non andava a ballare, stava chiuso a casa… Ci sono foto, video, persone che possono attestare che lui fosse sempre alle Vele a ballare, sempre a divertirsi. È proprio una cavolata che è stata già smentita dai fatti, quindi di cosa stiamo parlando?!”

Seconda cosa: io mi preoccupavo solo dei follower? Vorrei ricordare che io un’occupazione l’avevo prima del programma, che mi permetteva di campare! Addirittura sono stata additata come una stronza perché durante il trono di Lorenzo non mi sono potuta presentare a una registrazione proprio perché avevo un impegno di lavoro improrogabile. – si legge su Isa e Chia – Al contrario magari suo che non aveva una stabilità tale, per cui a me andava di aiutarlo. Quindi io ho semplicemente fatto in modo che lui potesse stare tranquillo, mi sta dando una colpa che… vi giuro mi fa stare veramente male questa cosa, perché avrei dovuto farmi i fatti miei!”

Poi arriviamo a Ibiza: Ibiza era già prenotato, il volo era già preso… vorrei sapere il tuo posto a sedere sull’aereo visto che poi sei andato con un jet privato! Ma era improrogabile, non si poteva rimandare e ancora, che tu mi hai invitato! Ma questa come ti è uscita? Con che coraggio? Cioè bisogna avere una bella faccia tosta per dire una cosa del genere, ma veramente una bella faccia tosta!”

In più ragazzi, concludo dicendo che quando dico che una donna certe cose se le sente, intendo semplicemente dire che ho delle persone nell’ambito calcistico che mi hanno confermato quello che Manuel faceva ad Ibiza e di conseguenza io ne ho la certezza! Ovviamente non posso mettere in mezzo queste persone!”