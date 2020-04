Giulia De Lellis e Andrea Damante, spunta un’ex gieffina: “Ho visto cose di lui, due anni fa…”

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati ufficialmente insieme, il dj veronese l’ha confermato durante una diretta Instagram con Pio e Amedeo. Sabato scorso però un’ex gieffina ha lanciato un gossip durante la sua rubrica nel programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, Non Succederà Più. Lidia Vella ha detto di non essere troppo felice di questa reunion, perché due anni fa avrebbe visto “delle cose” di Andrea Damante.

“Stanno davvero pensando di mettere su famiglia? Senti, non so se dirti che lo spero per loro. Dico questo perché l’esperienza mi ha insegnato che chi nasce tondo non muore quadrato. Non è solo un detto campato per aria, ma è purtroppo la realtà. Per me chi tradisce non vale niente. Io poi parlo così perché ho visto determinate cose con i miei occhi.

Per chi si è permesso di dire che quello che io dico su Andrea e Giulia è tutto studiato per visibilità, è falso. Semplicemente perché io avrei potuto far parlare di me e di Damante già da due anni. Io so cose da anni, cose che sono arrivate all’orecchio anche a Giulia. Cose che però non avrebbe senso dire ora visto che lei ha perdonato tutto”.