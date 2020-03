Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme in quarantena: avvistamenti e gossip

Ormai è ufficiale, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in buoni rapporti e si sentono. A chiarire i dubbi c’ha pensato Giuliona nelle sue ultime dirette, dichiarando che loro due sono “in buonissima” e che lui è un “bellissimo uomo”. La vulcanologa si è anche detta pronta a fare una live Instagram con il suo ex, che però non era on line. Adesso però arrivano rumor e avvistamenti che aggiungono pepe a questa storia. Secondo Blasting News e iGossip, la De Lellis e Damante sarebbero stati visti mentre compravano un iPad in un negozio di Pomezia (quando ancora non era tutto chiuso).

“L’ex corteggiatrice e gieffina ha deciso infatti di trascorrere la quarantena vicino alla sua famiglia, a Pomezia, dove sarebbe stata paparazzata insieme al dj veronese mentre erano intenti ad acquistare un iPad”.

C’è anche chi giura di aver sentito la voce di Damante in un video pubblicato e subito cancellato nelle storie di Giulia.

Ho appena letto un articolo in cui dicono che Andrea e Giulia stanno facendo la quarantena insieme. Dicono che si sia sentita una voce maschile uguale alla sua durante la diretta di ieri. DOVE COME QUANDO PERCHÈ #damellis — eva (@y0ungplume) March 23, 2020

Come se non bastasse una delle mie b!tches mi ha contattato dicendomi: “Non è solo un riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Stanno facendo la quarantena insieme a casa di lei a Pomezia. Beccati ieri mattina sul balcone ad allenarsi”.

A gettare benzina sul fuoco di questo gossip c’ha pensato anche Deianira Marzano.

Intanto Andrea Damante sembra essere sparito dai social, non fa live e non appare nelle stories da giorni.