Giulia De Lellis svela quando ha rivelato ad Andrea Damante del suo libro, poi manda un messaggio a chi la critica

Giulia De Lellis ha approfittato del suo ultimo viaggio in treno per ricordare ai suoi followers di Instagram di aver scritto un libro a quattro mani con Stella Pulpo, lanciando una frecciatina a chi tutt’ora non riesce a crederci.

“A chi è ancora scioccato del fatto che io abbia scritto un libro, ovviamente con una professionista, non so cosa dirvi. Con il tempo lo accetterete”.

In merito al libro che si intitola Le Corna Stanno Bene Su Tutto – Ma Io Stavo Meglio Senza, Giulia ha chiesto di non essere giudicata per i pezzetti di capitoli trapelati online (come quello in cui confessa di aver provocato migliaia di euro di danni alle cose di Damante) e di aspettare di leggerlo tutto prima di dare un giudizio.

“Ho visto che sono stati pubblicati dei pezzettini del mio libro, quelli più piccati, ma vi chiederei di leggerlo o – comunque se non ne avete voglia – di non parlare a caso, ma di approfondire un minimo l’argomento, perché sulla base di nulla si tirano delle conclusioni che non hanno assolutamente senso. Se siete curiosi vi dico che il libro parla della mia vita, del mio amore grande che ho provato e di un dolore assurdo, quasi mortale, che ho provato. Con il mio libro non voglio comunicare gossip, è semplicemente la mia storia: voglio dimostrare che – nonostante il brutto e lunghissimo viaggio che ci dobbiamo trovare a vivere quando ci capitano situazioni del genere – alla fine c’è una luce, perché se l’ho trovata io la può trovare davvero chiunque. […] Ovvio che la persona in questione sapeva dell’uscita di questo libro, io prima di fare il grande passo avevo messo al corrente chi di dovere. Sono molto corretta”.

Amo Giulietta che ogni giorno ricorda ai suoi followers di aver scritto un libro. Mi immagino loro così all’ennesimo video in cui dice ‘Ciao ragazzi, come saprete ho scritto un libro..‘