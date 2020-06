Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano: la proposta di matrimonio

L’anno del mai è arrivato, Giulia De Lellis ha perdonato Andrea Damante ed ha passato con lui la quarantena a Pomezia. I due adesso sono inseparabili e sembra tutto sia tornato come prima della rottura. Oggi il settimanale Chi ha lanciato anche uno scoop, l’ex tronista infatti pare che abbia chiesto alla sua ragazza di sposarlo e sembra che lei gli abbia risposto di sì.

“Si fa sul serio. I Damellis sono tornati sempre più innamorati! Chi ha scovato la coppia nella prima uscita dopo il lockdown dettato dall’emergenza Covid-19. Un’uscita che, però, non passa inosservata perché la coppia, dopo aver trascorso il lungo periodo di quarantena a casa di lei, a Pomezia, adesso ha scelto di convivere a Milano, a casa di Damante. E questa convivenza potrebbe presto allargare i loro orizzonti. I due non hanno mai smesso di amarsi, anche quando il loro amore li ha portati lontani. E ora il sogno si chiama nozze. Andrea non ha regalato l’anello alla compagna, ma le ha chiesto la mano! E gli amici dicono che lei gli abbia risposto: ‘Sì, lo voglio’”.