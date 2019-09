Giulia De Lellis racconta di un rapporto con Andrea Damante: “Fa male, è venuto”

Giulia De Lellis ha deciso di rubare il lavoro ad E. L. James e di scrivere una pagina che non ha niente da invidiare alle Cinquanta Sfumature di Christian Grey che tutti conosciamo perfettamente.

Oggi, infatti, è uscito il suo libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza) e molte pagine sono trapelate online, compresa una in cui parla di un rapporto intimo con Damante.

Un rapporto avvenuto quando lei già sapeva di esser stata tradita ed in cui scrive letteralmente che dopo che lui “è venuto” lei si è messa a “fissare il soffitto”.

E ancora:

Ripenso alle mattine in cui mi svegliavo al suo fianco, nel nostro letto e lo guardavo ancora addormentato, sentendomi la donna più fortunata del pianeta. Per carità, stavamo insieme da un pezzo, era routine, quotidianità, niente di eccezionale. Eppure per me ogni giorno era una sorpresa, l’assoluto stupore di essere accanto all’uomo che amavo. Peccato che quello stesso soggetto, magari fino a poche ore prima, avesse preso, toccato e baciato un altro corpo. Un altro seno, un altro c**o, scivolando con sconcertante agilità tra le cosce di un’altra. Una qualsiasi. Una che non significava niente. L’ennesima figurina in una collezione di conquiste usa-e-getta. Avrà almeno usato le precauzioni? Ve l’ho già detto, sono ipocondriaca.”