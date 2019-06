Giulia De Lellis si è fidanzata con un ex di Belen Rodriguez: gira che ti rigira sono sempre gli stessi

Giulia De Lellis si è fidanzata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Parola del settimanale Spy.

Lo stesso settimanale, però, solo una settimana fa aveva parlato di un riavvicinamento della vulcanologa con il cantante Irama, motivo per cui avrebbe posticipato la data d’uscita del suo libro (!!).

“Giulia De Lellis avrebbe dovuto lanciare il suo libro in questi giorni, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di posticipare l’uscita. Pare che ci sia da rivedere il capito legato a Andrea Damante. I rumors raccontano infatti di un riavvicinamento al cantante Irama”.

In sette giorni a quanto pare la De Lellis avrebbe dimenticato nuovamente Irama per intraprendere una relazione con Andrea Iannone, da tempo sparito dai settimanali gossippari.

E se l’ex di Belen si è messo con la De Lellis, lei si è ri-messa con un altro suo ex, Stefano De Martino.

Insomma, gira che ti rigira sono sempre gli stessi.